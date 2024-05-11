屏東縣屏北地區因是砂石重鎮，砂石車往來頻繁，清晨一早便能看見砂石車奔馳路上，卻不時發現有家長僅因路程短或接送孩子上下學，貪圖方便未依規定配戴安全帽，騎經砂石車旁，讓人看了心驚膽顫，里港警分局從13日至15日執行取締未戴安全帽專案。

里港分局交通組長林中安指出，統計今年1月到4月，里港分局取締未戴安全帽違規共1231件。除了短程圖方便未戴安全帽，青少年也常因好奇心使然，無照騎乘機車且未戴安全帽，騎乘技巧亦相對不熟練，當事故來臨時，就會造成嚴重傷亡。

不少人因為短程圖方便而未戴安全帽，里港警分局今日起連續3天執行取締未戴安全帽專案。（里港警分局提供／羅琦文屏東傳真）

林中安說，機車騎士與乘客常常因往返目的地的距離短暫，欲便宜行事而不配戴安全帽，將自己生命置於險境，呼籲民眾無論距離遠近，只要騎上道路，就要隨手將安全帽戴起，避免遭遇交通事故時，頭部直接著地，造成生命危害，為此，轄內派出所也到村里廣播宣導戴安全帽的重要性，提醒大家騎機車必須戴安全帽。

里港分局長温基興表示，騎機車配戴安全帽立法已久，里港分局轄區機車族眾多，再次呼籲民眾，安全是回家唯一的道路，騎乘機車務必戴安全帽，當遇到交通事故，腦部最佳預防方式是戴好安全帽做好保護，乘客要選購安全係數高的安全帽，扣好扣帶，生命安全便多了一層保障。