立法院長韓國瑜日前召集朝野協商時，首先提出因連續幾次朝野協商氣氛都不融洽，之後朝野協商都會計時，一次5分鐘，若要發言可以徵求二次發言，引發討論。對此，媒體人黃揚明認為，民進黨團總召柯建銘一定懷念2狀況，也就是可以配合的院長、擁有多數立委席次可以掌控全局。

黃揚明10日在《57爆新聞》中說，現在立法院都對韓國瑜非常尊敬，韓國瑜不只是說說而已，真的在朝野協商去壓制了柯建銘，「5分鐘條款就是衝著柯建銘來的」；他分析，從這個會期所有協商就看出，柯一開始一定是先盤古開天講到女媧補天，再講到后羿射日，把立法院歷史一段段講出來，每次就看到國民黨團就說「總召你可以了，不要再講了」。

因此，黃揚明推測，柯建銘現在很懷念2個狀況，第一個叫做可以配合的院長，不管是以前的王金平、游錫堃或是蘇嘉全，可以合作無間；第二就是多數席次可以掌控全局，現在柯在立法院雖然是執政黨黨鞭，但無力感很深。

最後，黃揚明直言，只能說這一波朝野攻防，目前看起來韓院長居於上風，而柯總召可能還要加把勁。