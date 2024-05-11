桃園市警局龍潭分局持續續執行「雷霆除暴」專案，針對轄內治安熱點、出入複雜場所，及重要路段執行全面加強臨檢與攔檢等。日前警方接獲情資，龍潭區福龍路3段一處透天民宅，暗藏大型流動賭場，警方獲報後，立即成立專案小組深入調查，見時機成熟一舉攻入，當場逮捕張姓負責人等36人，依違反刑法賭博罪移送桃園地檢偵辦。

經了解，該賭場於本（5月）月初即於該處經營，民宅出入複雜、賭客進出頻繁，且周圍架設多支監視器，張姓負責人除提供處所、賭博器具外，甚至聘雇司機協助載送賭客至該處賭博。

警方經過多日埋伏、監控與現場蒐證後，於拂曉出擊，在現場逮捕張姓負責人、工作人員6名及29名賭客，查扣大量賭博用具及賭資 61 萬元，還搜出毒品K他命及K盤等證物，警方詢後依違反賭博罪及毒品防制條例移送地檢署偵辦，另外，賭客被依社會秩序維護法裁處。

龍潭警分局長張鶴瓊提醒，常有因為賭博成瘾而導致傾家蕩產、家庭失和事情發生，賭場的存在讓社會治安帶來了嚴重的影響，警方將秉持一貫查緝賭博的決心，打擊犯罪掃蕩不法，亦持續執行雷霆除暴勤務，以杜絕社會治安毒瘤，淨化轄區治安，建構安和樂利的宜居城市。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！