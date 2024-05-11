近百年未修的《陸海空軍懲戒法》日前完成初審，通過保留悔過懲罰的行政院版本，而國民黨軍系立委陳永康支持政院版，並未挺藍委徐巧芯自提「刪除悔過懲罰」的版本，引發討論。陳永康強調，對的事情要有人做，「國家利益大於政黨利益」；徐巧芯則解釋，此次修法完全不分黨派、沒有意識形態，她並沒有預期自己較為激進的版本會通過，但她認為必須對軍冤案家屬負責，藉由討論讓國防部正視濫用悔過的傷害和影響。

立法院外交國防委員會日前完成《陸海空軍懲戒法》初審，針對第29條悔過教育條文，最後通過政院版，保留悔過懲罰，並不計入役期、年資，但就剝奪或減少退除給與的懲罰，朝野未達共識，因此保留條文，交付協商。而全數綠委及軍系藍委陳永康支持院版，藍委馬文君、徐巧芯反對院版；另藍委徐巧芯自提「刪除悔過懲罰」的版本，僅有她自己支持，馬文君、陳永康皆未投票。

對於未支持徐巧芯版本被視為倒戈，陳永康日前受訪時強調，「國家利益大於政黨利益，政黨利益大於個人利益，不是反對個人，對的事要有人做」，稱他支持綠營提案也錯的，他是支持國軍能夠落實懲罰法，但要維持軍紀有效執行，因此有很多附加條款要討論，如支持關禁閉要加上心輔課程，要合乎人情事故但也要尊重法規，「我對國軍有利的就朝這個方向做」。

徐巧芯昨（10）日也在臉書發文說明，這次修法她的觀點是從基層軍人的角度出發，尤其在接觸過幾次軍冤自傷案之後，「我覺得有必要為了我的陳情人家屬們負責」，「悔過」是否應該刪除的爭議點，無論正方或反方都有其道理，並沒有黨派之見。

徐巧芯坦言，她並沒有預期自己比較激進的版本會通過，而是希望藉由強化這個討論，要求國防部正視過去「悔過」這項懲罰被濫用的時候，對一個軍人的人權造成多大的傷害以及不可逆的影響。且國防部的解釋並無法讓多數委員信服，大多擔心在實施上會有過度限制人身自由、違反人權的問題，也因此立委增加附帶決議，要求國防部對此進行更嚴謹的定義，也算爭取了具體成果。

徐巧芯強調，她希望國防部能正視軍中看似理所當然的懲罰制度被拿來當成霸凌依據的問題，雖然有訂定懲罰的必要，但更重要的是懲罰也需要有一定的規範。如罰站不能超過兩小時看似合理，但若是連續七天在凌晨三到五點罰站，沒人受得了，所以她也要求附帶決議，在施行細則裡面訂定罰站不得在睡眠時間的條文。且軍人選擇以保家衛國為職業，理應由立法來帶頭表示尊重他們對社會的奉獻，在修正時也斟酌導入了勞動權益精神。

徐巧芯說，這一次的修法是完全不分黨派，大家都積極的討論，沒有任何的意識形態夾雜在其中。即使平常常常吵架，但都為了軍人的權益逐條、細緻的審查，理性的討論，她相信每一位委員都是這麼想，她也很感謝同事們，暫時放下政治的對立，在兩天之內完成了修法。