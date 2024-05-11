I love Shōta Imanaga. ELECTRIC.



pic.twitter.com/4kJVRBczsQ — Ben Verlander (@BenVerlander) May 8, 2024

小熊左投今永昇太7次先發之後以5勝0敗、自責分率1.08暫居國聯防禦率王（投球局數不小於球隊場次才能進入排行榜），優異的成績引起美國、日本兩地的媒體談論。雖然上季是日職中央聯盟三振王，但是今永無痛轉換到大聯盟的表現還是超乎預期，今永歸功於前隊友包爾（Trevor Bauer）的經驗分享，兩人去年在橫濱DeNA海灣之星同隊。

包爾2020年在大聯盟摘下國聯賽揚獎，他初來日本時也遇到一些適應問題，他在捕手的幫助下發現偏低的快速球對日職打者有較好的效果。日職打者擅長接觸型打擊，偏高的快速球反而容易被他們敲長打，這與大聯盟的情況相反。大聯盟長打者追逐重擊率（Barrel rate），講求擊球初速（最低時速157公里）加上足夠的仰角，低處進壘的球照樣能被他們撈起來，但是偏高的快速球就可能打得見高不見遠。

今永的178公分身高、平均時速148公里四縫線在大聯盟都不具優勢，但他大量使用高轉速的「上升快速球」（進壘時的下墜幅度較小）讓長打者敲成飛球出局，同時以指叉球做為攻擊低處讓打者揮空的武器，他感謝自己有幸獲得機會在近距離研究包爾的投球並進行經驗交流。大聯盟上季重擊率最高的是賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平，且平均每次重擊有50%機率成為全壘打。