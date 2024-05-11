基隆大武崙砲台半山腰處，今（11）日上午驚傳兇殺命案。一名年約30多歲的泰籍女移工今晨被發現棄屍在熱門景點大武崙砲台的邊坡草叢，身中多刀慘死，路面血跡斑斑，檢警已封鎖現場採證。據了解，死者男友曾接獲她生前最後的求救電話，但不通中文請友人協助報案，剛才上午也已趕至現場。

警方表示，今天上午6時許，有晨跑民眾在基隆大武崙砲台半山腰邊坡草叢，發現有人墜谷報案，但消防人員拉救上來後，發現竟是一具身血淋淋的女屍。警方在女子陳屍處尋獲疑似一把凶刀，與死者拖鞋，立即採證現場跡證，目前追查凶手中。

命案現場路口地面血跡斑斑，離陳屍現場約10多公尺、初步判斷凶嫌應該是先與女子爭吵、打鬥、再殺人、最後就近推下一旁邊坡棄屍。

警方後續查出死者是一位泰籍女性移工，通知其2名友人指認，死者在台並無其他家屬，生前與男友處於交往關係，已先列為重要關係人。

據了解，死者的男朋友在新竹，曾於女子生前接獲求救電話，但因不通中文，為此特意打電話向花蓮的友人求助，再由花蓮的友人向警方報案。

命案地點屬熱門登山步道，從路口就有噴濺血跡，檢警研判可能先發生爭執引發衝突，凶嫌持刀行凶，背運屍體拋入草叢，墜落約30多公尺深邊坡，全案擴大偵辦中。

警方表示，有關受害女子的詳細身份與行凶經過等細節，由於已送基隆地檢署偵辦，不便再透露，以免影響追凶。目前已籌組專案小組，將召開專案會議全力積極緝凶。