豆漿是許多人早餐的必備飲品，但有不少人喝了之後，出現脹氣的情況，該如何避免？對此，營養師楊哲雄提供2招，分別是煮豆漿前先泡豆，以及不要短時間喝下整杯豆漿，應分次慢慢飲用，就能有效解決會脹氣的問題。另外，他提到，早餐喝豆漿時，最好不要搭配油條、燒餅等油脂含量較高的食物，易提高腹脹感。

為何喝豆漿會脹氣？楊哲雄於好食課專欄撰文表示，黃豆、黑豆含有特定的寡醣成分水蘇四醣和棉籽醣，而人體缺乏可分解此種寡醣的酵素，但腸道中的細菌卻可使用這種寡醣，因此細菌在利用這些寡醣發酵後，就會產生氣體，成為喝豆漿會脹氣的主因。

除此，楊哲雄提到，有些市售豆漿會額外添加水溶性膳食纖維，雖有助於調節消化道菌叢、血脂等功效，但其亦會提供腸道菌叢利用產氣；另外，一罐包裝豆漿約400毫升，分量其實不少，水分會加成膳食纖維的產氣腹脹感，因此敏感族群更容易感到脹氣。

楊哲雄提醒，中式早餐如油條、燒餅等，通常油脂含量較高，而油脂具有延緩胃部排空食物到小腸的機制，因此過油飲食容易提高腹脹感。雖說此原因並非豆漿本身脹氣的原因，但仍值得留意。

至於該如何改善喝豆漿會脹氣的問題？楊哲雄分享2方法，其一是在煮豆漿前先泡豆，由於豆漿的寡醣屬於水溶性膳食纖維，此動作可將部分水蘇四醣溶出，根據研究顯示，水溫與泡豆時間與溶出率成正比，可降低豆漿中水蘇四醣和棉籽醣的含量，減少喝豆漿會脹氣的問題。

另一方法則是少量飲用，楊哲雄說明，切勿短時間喝下整杯、整罐的豆漿，最好在早上3小時的時間分批喝完，能減少一次攝取過多水分與寡醣的問題，從而降低發酵產氣的脹氣症狀。