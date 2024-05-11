北市一名杜姓男子上網購買偽造車牌號碼，懸掛在已被吊扣處分的車輛上，因發生交通事故遭警發現移送法辦。檢方起訴並聲請簡易判決處刑，台北地院依行使偽造特種文書罪判處有期徒刑3月，並沒收兩面偽造車牌。可上訴。

北市一名杜姓男子去年8月31日前某日，向張姓男子借用他的車輛使用，杜男明知該車車牌已經吊扣處分，不得再駕駛上路，竟意圖使用該車，先得知另名男子所有車牌號碼，車型與本案車輛相似，竟上網購買偽造的車牌號碼，並將該偽造車牌懸掛在車輛前後方。

之後，因杜男於同年8月31日15時50分許，駕駛懸掛該號碼的車牌的車輛，在台北市與他人發生交通事故，警方據報到場處理，始悉上情，並扣得偽造車牌兩面。

起訴指出，杜姓男子於偵訊時坦承不諱，核與證人警詢時的證述相符，並有台北市政府警察局大安分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場照片、行照、台北市政府警察局舉發違反交通管理事件通知單等在卷可稽，杜男犯嫌堪以認定。

起訴指出，杜男所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。至扣案偽造車牌2面，為杜男所有，係供犯罪所用之物，他供承在卷，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。