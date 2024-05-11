112學年度高中籃球聯賽、國中籃球聯賽及國中排球聯賽圓滿結束，台北市多所學校斬獲佳績，其中高中籃球女子組前三名都留在北市，信義國中及民族實中分獲國中籃球聯賽男女冠軍，而明湖國中更獲得首座國中排球聯賽女子組冠軍；台北市教育局表示，為幫助各校球隊未來持續精進，加碼10校共520萬元獎勵金，協助輔導學校規劃奪冠連霸計畫。

教育局表示，北一女中、陽明高中及金甌女中分別奪得高中籃球女子組冠軍、季軍及殿軍，松山高中奪得男子組殿軍，信義國中及民族實中分獲國中籃球聯賽男女冠軍、金華國中男子組亞軍、懷生國中女子組季軍及大安國中男子組殿軍，明湖國中更獲得首座國中排球聯賽女子組冠軍。

教育局指出，除挹注設施設備經費，協助學校校隊持續發展，希望台北市於明年各級球類聯賽再創佳績外，111學年度教育局也挹注加碼獎勵金，讓各聯賽績優學校能夠充實設備及訓練活動，今年各校表現也以優秀表現回應，教育局會持續成為各校後盾。

台北市長蔣萬安及教育局湯志民局長於10日晚間在餐敘活動接見10所學校的選手進行獎勵金嘉勉儀式，並勉勵推展學校運動不遺餘力的行政團隊及教練；蔣萬安表示，感謝所有同學的努力，是自己沾了選手們的光，承諾市政府將提供最好的支持和環境，幫助同學們盡情地在賽場上揮灑，祝福同學們未來持續創造佳績，為台北市爭取更多榮耀。