美國與盟友戰機在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）大集合。

美軍在印太區軍事基地很容易遭攻擊，促使美國國會議員發出嚴重警告。他們引述最近的兵推分析說，美國在與中國可能爆發的衝突中，面臨就算不發生空戰，也可能出現損失多達90%戰機的驚人前景。

綜合外電10日報導，這風險主要歸因於強化機堡不足，還有基地保護措施不夠。而這怵目驚心的警告是共和黨議員5月8日在致空軍和海軍部長的信中闡明的，他們在信中強調，迫切需要立即採取行動，以解決基地安全的明顯缺陷。

他們警告，中國有充分的武器裝備，以壓制保護美國基地的防空和飛彈防禦系統。他們說，對這些基地的可能攻擊恐怕會導致可怕的後果，如無法動用關鍵航空資產、中斷後勤物流鏈，以及大幅削弱國家因應衝突局勢的能力等。

這些議員指出，「印太區的許多美國基地仍然沒有任何強化結構的保護，而為了方便維修和其他支援任務，軍機通常靠得很近，結果就是美國重要的航空資產很容易遭中國攻擊。」他們進一步指出，「毫不意外的是，在最近模擬台海衝突的兵推中，90%美國軍機折損是在地面，而不是因為空戰」。

雖然對基地和部隊保護來說，如防空和飛彈防禦系統等主動防禦是構成要素，但由於它們成本高昂，加上可用性有限，因此部署充分的裝備來徹底防禦它們，就構成了挑戰。

而在發連署函的11名議員中，包括美國眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）等知名人士。