北市一名吳姓男子在網路上以5500元販賣保育類動物玳瑁製長柄眼鏡，保七總隊網路巡邏時發現，喬裝買家相約交易當場逮捕吳男、查扣玳瑁眼鏡。台北地檢署因吳男認罪，且無前科，給予男緩起訴處分，期間1年，須支付公庫3萬元。

玳瑁是海龜的一種， 因為背甲盾板花紋美麗，常被利用加工製作成各種藝品，由於農業部已將玳瑁列為保育類野生動物，依據《野生動物保育法》規定，未經主管機關同意，無論輸出入、買賣或意圖販賣陳列、展示玳瑁活體或其產製品，都有刑責，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

檢方調查，吳男去年9月29日前某時，在Yahoo!拍賣網站經營的洋古董店，販賣一副玳瑁製長柄眼鏡，售價5500元。保七第九大隊於網路巡邏時發現，即喬裝買家與吳男聯繫交易，雙方相約10月15日10時35分許在台北市大安區通化街177號前交易，警方當場逮捕王男，並查扣玳瑁製長柄眼鏡。

吳男坦承不諱，檢方審酌吳男無刑事前科，因一時失慮至罹刑章，犯後坦承犯行，歷此司法程序應有所警惕，給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫3萬元。