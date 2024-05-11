寶利通科技非常榮幸於2023年加入到Ucycle洗潔劑自動販賣機的專案裡，過往也曾參與台塑生醫2021年開始全力投入設置的洗衣精智慧補充站，「節能減碳」是清楚而明確的發展目標。寶利通科技的「節能駕駛系統」除了提供運輸企業集團高商業價值外同時也能改善交通環境、廢氣排放。我們對於友善環境、永續經營的理念非常相似，是這份理念把幾家公司連結在了一起。

清潔劑自動補充機台的設置近年在歐洲開始出現，台灣地小人稠，期許做到垃圾減量與資源再利用，台塑生醫將先從洗衣精作為改變的第一步，未來補充站設置將延伸拓展到其他家用清潔劑、甚或是人體清潔劑等。

洗衣精智慧補充站節省的不僅是包裝成本、還有運輸成本、通路運營成本、及回收成本等，將節省的成本轉為回饋消費者用較低廉的成本購得高品質的環保洗衣精，洗衣精補充站的設置著眼不在於企業的利益，而是對環境與消費者的助益。預估每年至少減少超過4,000個以上之塑膠瓶，相當於減少1,363公斤碳排放量，及560kg塑料使用。

洗衣精智慧補充站單機最高可儲存200公升的洗衣精，機台設有後端平台，可自動傳輸每一台的銷售及庫存數據，也整合多元支付支援LINEPAY付款，每月平均耗電量僅約45度(約150元)，而寶利通科技負責的部分就是協助台塑生醫的自動販賣機的系統後台及操作介面的整合，後台主要功能有銷售紀錄、補料紀錄、庫存水位的監控及自動化補料提醒、銷售報表產出等。

按照台塑生醫目前全台300多個據點，目標是1200個據點，寶利通科技也為這個目標設計了非常完整的後台功能，而在消費者購買完補充清潔劑時，操作介面會顯示「您本次消費共減少了XX KG碳排放量，感謝您支持減塑減碳 一起環保愛地球」。每年每台可省下4,000瓶的拋棄空罐，合計省下480萬個清潔劑空瓶，接近兩成臺灣使用量。達到全台至少1200台設置，屆時一年所減少的碳排放量將超過1600公噸。落實節能減碳、並讓消費者用接近原本1/3的價格買到等量的洗衣精，達到雙贏的目的。

在全台眾多自動販賣機管理上，從機台編號、站名、產品料況、預估銷售天數，寶利通科技將現階段的需求以及未來可能發生的狀況，設計自販設備、產品資料、優惠方案、經營資料及通路資料等管理介面，每一個管理介面進去都有相應的功能設定欄位，除可因應未來推出新產品的上架，也能針對不同活動靈活調整優惠方案，並統計產品銷售金流付款方式組合的詳細佔比數據，有效協助台塑生醫優化消費者購物體驗。改變習慣，就能改變環境，為響應環境永續發展，寶利通科技股份有限公司將不遺餘力。