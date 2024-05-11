烏俄戰爭爆發2年多，美國與其他西方國家早已對莫斯科展開經濟制裁，今年2月美國總統拜登（Joe Biden）宣佈，對俄羅斯再實施500項新制裁，矛頭指向俄羅斯的戰爭機器，近100家企業或個人將受出口限制。然而，有經濟學家指出，對俄經濟制裁將引發國內的「嚴重」的通膨問題。

《商業內幕》報導，美國對俄羅斯實施嚴厲制裁失算，不僅將俄羅斯的經濟壟罩在黑暗下，西方也連帶面臨這經濟制裁的負面影響。經濟學家魯賓（Jeff Rubin）認為，西方在俄羅斯入侵烏克蘭後實施經濟制裁，卻可能打開了「帶來意想不到後果的潘朵拉盒子」。

魯賓在《環球郵報》一篇專欄文章中寫道，「這些後果中最明顯的就是，通貨膨脹的復活，原本這種通貨膨脹已經被埋藏了四十多年了，但經濟制裁成為通貨膨脹重燃的導火線。」

經濟制裁雖有助於抑制莫斯科的戰爭收入，但也可能導致西方消費者的物價上漲。他指出，自從西方對俄羅斯實施制裁以來，食品、能源價格飆升，有部分在於，俄羅斯是世界上最大的石油和穀物出口國之一。

此外，美國企業若將業務轉移到與其關係更友善的國家，也有可能提高生產成本，因為這些盟友都是人力成本較高的國家，將會推高消費者的價格，「這反過來又迫使利率大幅上升，美聯儲和加拿大央行等被迫做出反應，將目標利率從接近零提高到約5%。」

魯賓指出，俄羅斯在入侵烏克蘭之前，已經悄悄地逃避經濟制裁，因為金磚四國擴張與南半球經濟的崛起，有助於俄羅斯降低制裁的影響。

「事實證明，這是一個致命的誤判。過去，西方市場拒絕俄羅斯能源進口，以為會對俄羅斯經濟造成致命打擊，但現在情況肯定不再如此了。」

魯賓說，即使是美元也可能因制裁而變得更糟。俄羅斯一直在與其盟友協調，放棄使用美元進行貿易。例如，俄羅斯官員去年就說，俄中貿易幾乎完全不用美元。