梨泰院翻版？信義區大撒千元鈔3000人瘋搶 網紅Mr.R：會繼續發錢 @ChinaTimes

網紅搞噱頭、蹭流量無奇不有，網紅「Mr.R（R哥）」昨天（10日）晚間在台北市信義計劃區當撒錢哥，在現場撒下千元大鈔，對外宣稱總金額高達30萬元，圍觀民眾不僅瘋搶，導致多人因被推擠、踩踏而受傷，目擊者形容簡直就像是南韓「梨泰院事件」翻版。轄區警方今早表示，已蒐集相關事證，朝向公共危險及社維法之妨害安寧罪嫌偵辦。

據了解，信義警分局三張犁派出所，昨晚11時許獲報，民眾指稱，在微風南山有大量人潮聚集，擔心會有造成推擠危險之虞。

警方在現場蒐證時，發現是一般的千元玩具鈔。（翻攝畫面）

經警方調查，現場是林姓網紅Mr.R（R哥）在社群軟體號召人群聚集，警方到場後，考量民眾不斷推擠，甚至可能發生踩踏事件，為了避免造成危害並維持現場秩序，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求現場活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。

信義警分局表示，已蒐集相關事證，朝向刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦。而在現場有撿拾到所謂的千元大鈔，經檢視是一般市面上的玩具鈔。

警方呼籲，在欠缺事前規劃及做好安全措施的情況下，號召類似行為，將造成人群推擠、踩踏，引發嚴重傷亡之後果，發起人除涉及犯罪行為必須負擔刑事責任外，同時對於參與活動或現場民眾造成的損害，亦必須擔負民事損害賠償責任，切勿仿效。