台灣男廁小便斗多是隔板隔開，因此多數男生小便都會「空一格」，不會選擇旁邊有人的位置上廁所。一名男網友發現，去新店央北中央公園上廁所，發現小便斗竟有隔間，超有隱私的設計讓他狂讚，希望全台所有男廁都能比照辦理，不少男網友點頭直呼「大推！男生也應該要有隱私」。

一名男網友在Dcard上分享，最近經過新店的央北中央公園的廁所，意外發現男廁小便斗竟有隔間，超有隱私的設計，讓他讚不絕口，因為一般男廁多是用簡單的隔板隔開，上廁所可以看到旁邊的人，其實頗有壓力。

貼文引起網友討論，不少男網友狂讚，「這個不錯，不然男生排排站上廁所，真的尷尬」、「期待哪天可以不用135上廁所」、「這個社會常常忽略這種細節，也沒人會去重試，覺得男生沒差的觀念真的很糟糕」、「對有尿羞症的人根本是一大福音」、「大推，男生也要有隱私」。

另有網友則說，除了小便斗要有隔間以外，也希望負責男廁衛生的清潔人員應該全面換成男性，不要再讓女清潔員進男廁了，每次小便到一半，突然看到女性清潔人員進來收垃圾，真的會瞬間尿意全無。