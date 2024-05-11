一名網紅昨（10日）晚間在台北市信義計劃區撒千元大鈔，造成圍觀民眾瘋搶，釀成多人被推擠、踩踏受傷，所幸未釀更大傷害。台北市議員游淑慧今對此表示，「只有我覺得很危險嗎？」她一大早忍不住傳訊問信義分局，「這樣的活動合法嗎？安全嗎？有申請集會活動嗎？信義分局事先掌握多少？主辦方有作任何安全維護或投保活動責任險嗎？」

游淑慧認為，或許主辦方覺得只是好玩有趣、吸流量，但她提醒，只要活動造成任何人的受傷，都不是有講幾句警語就能負責的，發個2萬、10萬元都比不上人家的安全寶貴。

至於該名網紅事後PO文道歉，稱不知道會有這麼多人，未來會以其他方式規劃，不再造成社會困擾。游淑慧對此則說，「可以啊，要發就好好發，安全發，集會申請、保險、場地，需要幫忙，我們台北市警局很樂意幫忙」。她也提醒，在參加這類活動時，先看看前後左右，主辦方有沒有做好安全維護，不要為了一點小錢，就拿自己的安全換他人的流量。

針對該案，信義警分局指出，三張犁派出所於昨（10）日23時許獲報有人潮聚集，恐造成推擠危險之虞，針對該名網紅於其個人社群軟體號召人群聚集的行為，警方到場後，考量民眾推擠，甚至有發生可能踩踏情形，為避免造成危害及維持現場秩序，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序，並已蒐集相關事證，朝向刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦。