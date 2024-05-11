傳出蔡英文總統將於下周一（13日）特赦涉貪的前總統陳水扁。國民黨立委許宇甄批評，蔡英文卸任在即卻拋出多項違背民意的事項。她質疑，陳水扁涉犯案件多，只能對已判刑確定的案件特赦，難道其餘案子要留給準總統賴清德處理？她批評，陳水扁至今仍未道歉認錯，還利用保外就醫期間挑戰司法，直指民意不支持這樣做，難道蔡只是在報答當年提攜之恩？

許宇甄表示，蔡英文卸任在即，這2個月陸續出現跟民意對著幹的事，先是8年任內第4次調漲電價，接著媒體大亨介入NCC人事案，撤換主委提名人選，民調80％反對廢死，卻讓自己提名的大法官朝廢死目標前進，支持特赦陳水扁民調只有22％，卻不顧民意反對，置司法於不顧，要在下周特赦救阿扁，只為回報阿扁當年提攜之恩。

許宇甄認為，陳水扁涉犯案件多，只能對已判刑確定案件特赦，尚未審結的二次金改貪汙案、教唆偽證案、侵佔機密公文案、陳敏薰買官1千萬洗錢案都無法適用，難道這4案要改讓賴清德以大赦方式處理？還是要在立法院提案修正赦免法，讓阿扁可以免去貪汙等罪的追訴，再次特赦？

許宇甄提到，蔡政府卸任前透過特定媒體拋出特赦陳水扁議題測民意風向，近半數民意反對特赦，但從媒體報導跡象來看，特赦作業已進行到最後階段，只剩蔡英文簽字頒布特赦令。要給誰特赦是總統的特權，但陳水扁迄今沒有認錯、道歉、還錢，還利用保外就醫期間挑戰司法，公然出席各種公開活動，蔡英文卻要在卸任前幫貪汙11億且無悔意的前總統特赦，民意並不支持這種做法。

許宇甄指出，台灣在民主化的過程中，和鄰近的南韓相似度頗高，韓國總統卸任後幾乎都因貪汙問題入獄，繼任總統也都給予這些犯罪的前總統特赦。陳水扁看到臨近的韓國有這麼優秀例子可以援引，2021年12月25日「陳水扁新勇哥語錄」臉書中就寫到，「韓國能，台灣不能？」當時就有網友神預言，「2024，小英下台前會給阿扁總統特赦這個禮物的！」現在看來這場預言即將成真，是網友神？還是蔡英文總統早有預謀？

許宇甄質疑，犯罪的前總統陳水扁不認錯、不道歉，親人還住豪宅、有錢選舉，就只因為綠營人士說「關也關夠久了」就要特赦？2021年底韓國總統文在寅特赦前總統朴槿惠，讓她免去牢獄之苦，前提是她有認錯道歉，南韓民眾才比較願意接受總統行使特權。同樣的，蔡英文要特赦陳水扁，也應該請他認錯、道歉、繳回不法所得，這才能讓紛擾許久的陳水扁關押問題獲得解決。

許宇甄表示，倘若只是因為蔡英文在卸任前要報答陳水扁當年的恩情，未來陳水扁再戰江湖，他可能會說：「阿我就特赦了！ 算我好運，無麥安奈？」從這次阿扁特赦對比去年修法擴大排黑條款，讓曾涉黑金槍毒遭判刑者終身不得參選，而陳水扁幾乎黑金的罪都犯了，最後還能被特赦，民進黨的標準真的讓人看不懂。