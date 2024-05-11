少子化影響學校招生，尤其私校高中職首當其衝，早年台北市私校界流傳著「東南西北中」口訣，代表5所傳奇名校，目前已有2校退場；1校2020年申請停招，隔年又申請復招，不過目前全校學生不到百人；另2所學校積極轉型。

老台北人流傳著「東南西北中」口訣，指的是東方工商、開南商工、西湖工商、泰北高中及中興高中。根據《ETtoday新聞雲》報導，西湖工商最早退場，歷經兩次改名，2001年更改為恕德家事商業職業學校，不過仍在2004年8月停招。中興高中爆財務問題，2017年9月被北市教育局勒令停招、2019年停辦。

位在精華地段大安區的東方工商也不敵少子化，曾在2020年申請停招，隔年又申請復招，不過111學年度全校學生不到百人。

開南商工擁有百年校史，是全台第一所私立職校，為抵擋少子化衝擊積極轉型，2020年更名為開南中學，2021年開辦長照機構，去年首度招收國中部，以「開南學園」為目標。同樣有百年校史的泰北高中也積極轉型，除原有的普通高中及技術高中外，還增設雙語國中部及國小部與非營利幼兒園，迎戰少子化衝擊。