「親愛的爸爸，今天過得怎樣？」70歲彰化退休的陳老師，每天收到在葉門當傭兵的乾女兒傳訊噓寒問暖，親情關懷融化老人心，他4月25日趕赴銀行匯31萬餘元，要幫乾女兒代墊寄物回台運費，行員察覺有異通報保七員警，經苦勸約1個小時，老翁才恍然大悟，險掉入「LINE親情詐騙」陷阱，才收回父愛，得以守住血汗錢。

陳老師今年4月29日上午到彰化某家銀行要匯款31萬3863元，行員關心匯款用途，察覺有異，通知保七員警關懷了解。

陳老師每天收到葉門傭兵乾女兒的傳訊噓寒問暖，經行員及員警苦勸才守住血汗錢。（保七第一大隊中部第二分隊提供／陳淑芬台中傳真）

陳老師說，他日前透過Line認識暱稱「洪偉博士」女網友，她每天傳訊噓寒問暖，還稱他為爸爸，並宣稱身在葉門當傭兵，且因葉門戰亂頻繁，萌生提早退伍返台計畫，若能安全回台灣，會與老翁同住，並照料生活，想先將貴重物品及現金運送回台灣，但在台已無親人，請求老翁匯款先代付運費。

「她在台灣，真的没有什麼親人！」陳老師深陷親情騙局，警方及行員不斷勸說是詐騙集團慣用手法，但陳老師一再替乾女兒辯解，並堅稱，通常都會被誤認為詐欺，但「我信任她」，憂心乾女兒回台恐沒人接應。

警方提出詐騙集團所為，並鍥而不捨提出「親情詐騙」相關案例及可疑點，陳老師才恍然大悟，保住退休金。

保七總隊呼籲，詐騙集團慣用的「親情詐騙」、「愛情詐騙」手法，透過社群媒體交友，每天噓寒問暖取得被害人信任後，再利用惻隱之心或愛意，最後以各種名目要求匯款，民眾要小心求證，以免上當受騙。