39歲金曲歌后徐佳瑩與大她11歲導演比爾賈結婚6年，育有兒子「小樂高」、女兒「喬伊」，集滿「好」字。昨(10日)晚間徐佳瑩透露睡前跟兒子起爭執，小樂高最近在讀格林童話書，氣到稱呼徐佳瑩「後母」，人小鬼大的反擊讓徐佳瑩好氣又好笑，只好自嘲祝大家不論是前母還是後母都母親節快樂。

徐佳瑩2020年生下兒子樂高，2022年迎來女兒喬伊，去年金曲獎星光大道，比爾賈還曾用背帶揹著女兒登上紅毯，父女裝相當可愛。常在社群網站分享趣事的徐佳瑩，稍早在IG表示最近在教3歲兒子念格林童話書，總覺得念著念著是「提早灌輸人性黑暗面」。

去年比爾賈帶女兒上金曲獎星光大道。（圖／中時資料照）

念《糖果屋》故事時，小樂高第一次學到「後母」這個名詞，徐佳瑩硬著頭皮解釋因為原本的媽媽不見了，所以爸爸再娶，可是因為孩子不是新媽媽所生的，所以對小孩很壞，之後在《白雪公主》、《灰姑娘》故事也都陸續出現壞後母角色。

昨晚徐佳瑩跟兒子吵架，3歲的小樂高突然站在徐佳瑩面前，用溫柔堅定的口吻，直視徐佳瑩並喊她「後母」，讓徐佳瑩傻眼，無奈反擊：「也有很好的後母啊，請各式童話不要再給後母貼標籤了」，網友笑說：「媽媽總是在親媽跟後母之間交換」、「新歌靈感我兒叫我後母」、「拉拉母親節快樂」、「沒事的，至少後母通常擁有財富美貌及男人」。