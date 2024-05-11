去年高雄啤酒音樂節由國內外巨星領軍，創下史上最多人流紀錄，短短3天活動超過6萬人次參與，今年「高雄下酒菜料理競賽」將再度與高雄啤酒音樂節合作，即日起開放報名，最後優勝店家將進駐到7月5至7日登場的高雄啤酒音樂節。

今年高雄啤酒音樂節卡司名單出爐，被視為史上最夢幻陣容。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

今年高雄啤酒音樂節卡司名單出爐，被視為史上最夢幻陣容，包含ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee 泰民、EXO 燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA等8組K-pop韓星及以 「花樣男子流星花園」泰版F4爆紅的泰星DEW與30組以上台灣歌手，就是要大家一起嗨翻高雄啤酒音樂節。

高市府經發局長廖泰翔表示，「高雄下酒菜料理競賽」已開放報名至5月20日止，除設籍高雄店家外，今年更開放在高雄實體營業的店家報名，規畫分為網路票選及評審試吃兩階段評選，網路票選入選的店家將會選取30家參加評審試吃決賽，決賽中獲得優勝的業者，也從去年的13家特別加碼名額至23家，將獲得進駐高雄啤酒音樂節「大會食堂」資格。期待透過賽事的良性競爭以及與啤酒節的合作，可以讓更多歌迷朋友認識在地的餐飲料理，擴大演唱會的商機。

寬寬整合行銷股份有限公司總經理陳功儒表示，除選出在地優秀團隊外，今年下酒菜大賽以泰式風格為主題，將派出小組赴泰國邀請特色店家進駐高雄啤酒音樂節設攤。另外，梁舒涵身為演出卡司之一，同時也擔任酒菜料理競賽的推廣大使，除了帶來精彩舞台表演，也會將下酒菜的美味分享給每位觀眾。歡迎高雄餐飲業者踴躍參加下酒菜大賽，並一同來高雄啤酒音樂節共襄盛舉。

經發局指出，今年高雄下酒菜料理競賽主題為「泰好味」，邀請各式餐飲店家推出拿手菜比拼，並以高雄農特產品入菜，以泰式酸甜辣為基調，碰撞出高雄盛夏的酸甜滋味。

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