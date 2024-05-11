據了解，總統府下周將發布特赦令，趕在520前特赦前總統陳水扁，知情人士指出，針對陳水扁4個大案特赦，朝向「赦刑不赦罪」。對此，長期關心扁案司法正義的台灣民意基金會董事長游盈隆，痛批「為德不卒」、「最陽春的特赦」，蔡英文充滿算計，不希望得罪任何一方，某個程度和稀泥，讓這項原本莊嚴神聖的憲政意涵蕩然無存。

游盈隆昨（10）日在臉書發文，看來蔡英文趕在卸任前幾天特赦陳水扁已成定局。據媒體報導，特赦令主要是「將他過去定讞的案子免除其刑，包括龍潭購地案等四個案子」。「免刑不免罪」，形同「最陽春的特赦」。至於其他四個未審理完的案子，需繼續審理，不受此項特赦令的影響。

「身為長期關切扁案司法正義的人，如果要我用最簡短的方式表達對這個遲來特赦令的感受，我要說，為德不卒。」游盈隆說，扁案不是一件單純的司法案件。最具爭議性的「國務機要費案」幾經審理，最後以無罪收場。

游盈隆續指，其他定罪的四個案子，審理過程風風雨雨，社會不但質疑特偵組檢察官心態可議，蓄意羅織罪名不當辦案；同時，社會也質疑法院審理過程疑點重重，包括違法臨時更換法官，明顯違反正當法律程序，最高法院罕見自為判決，並發明一個極為牽強的「實質影響力說」，違反罪刑法定主義等等等等。扁案活像是一樁政治報復案件，社會盛傳那是「黨國的復仇」，這種傳言一度甚囂塵上。

對於蔡英文的臨去秋波傳達甚麼訊息、社會大眾會如何解讀、陳水扁本人及其家屬作何感想，游盈隆說自己暫時不去想，「但有一件事是很清楚的，那就是，卸任前才做這件事，充滿算計，不希望得罪任何一方，某個程度和稀泥，讓這項原本莊嚴神聖的憲政意涵蕩然無存」，以史上最陽春的特赦來論斷蔡英文的遲來特赦行動，恰如其份。