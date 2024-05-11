桃園一名43歲葉姓女子由於長相清新甜美，於毒品圈內被譽為「北區最美大藥頭」，甚至在她近期落網後，辦案員警也對其顏值予以肯定。事實上，葉女過去曾因涉犯販毒而鋃鐺入獄17年，去年假釋出獄後，她竟又再重操舊業，繼續向不特定人士販毒，身家粗估上億，而她過去坎坷的情史也遭到曝光。

新北市刑大日前接獲情資，指稱在毒品圈號稱「北區美魔女大藥頭」葉姓女子平常駕駛賓士跑車CLS-53AMG四處販毒，身價累計上億。警方經過長期蒐證，9日跨區至桃園市號將葉女逮捕歸案，並從她的住處搜出2.2公斤海洛因、安非他命及贓款160萬元。警詢時，葉女雖然不斷否認販毒情事，但因罪證確鑿，訊後全案仍依毒品罪嫌移送桃園地檢署，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，今年43歲的葉女綽號「小雅」，年輕時誤入歧途，染上毒癮後竟開始「換前買毒」，並因此認識當時的陳姓毒販男友。2009年，警方在新北市板橋一處汽車旅館將情侶檔二人逮捕，並從他們身上起扣大麻、海洛因及安非他命等毒品。

事實上，葉女的情路相當坎坷。據悉，陳姓毒販男友與葉女交往的同時，還與另2名女子存在曖昧關係，四人甚至同時知道互相的存在，不過葉女卻自欺欺人，一直以「正宮」自居。

直至警方循線將涉案人等陸續逮捕歸案後，葉女才驚覺陳男連劈3女，而非先前懷疑的單純曖昧，心情錯愕之餘，警訊期間不斷狂瞪陳男。

警方指出，葉女販毒資歷至少15年，後來也因案遭判17年有期徒刑，直至去年5月才假釋出獄，未料卻死性不改，從葉女住家中所起扣毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具，現場陣仗猶如小型毒品分裝場。

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