農曆4月（國曆2024年5月8日至2024年6月5日）悄悄到來，進入萬物復甦的季節，生肖運勢也受到影響。《科技紫微網》分享農曆4月12生肖運勢預測，例如生肖鼠整體運氣不錯，桃花朵朵開，事業也能迎來好成績。

▎生肖鼠

愛情運指數：★★★★★

單身者能感受到異性頻頻發出電流，桃花朵朵盛開，只不過選擇變多也容易犯難，可以和朋友討論，避免交到爛桃花。若是身邊已有對象，近期心靈保持純淨狀態，毫無雜念享受愛情。

事業學業指數：★★★★☆

近期將大部分精力放在工作上，事業得到大收穫，但不懂得適時放鬆，健康容易出現危機。而學業方面，良好心態加上認真求學，學業不會有太大壓力，面對各種測驗無需太緊張，只要做好複習計畫，成績不會太差。

財富運指數：★★★☆☆

本月投資表現激進，容易出現還沒分析透徹，就急於買進或賣出的狀況，尤其在略有虧損的情況下，會變得更急躁，對他們的判斷力造成嚴重影響。

▎生肖牛

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者見到有好感的就想搭訕，卻又捨不得抉擇，在眾多對象中徘徊，小心竹籃打水一場空。而身邊若是已有伴侶，本月感情運不是很順利，態度漫不經心而忽略戀人交代的事情，成為兩人吵架的導火線。

事業學業指數：★☆☆☆☆

工作上缺乏積極性，容易因一些小困難而喪失鬥志，不妨和朋友到郊外旅遊，在平靜氛圍調節心態。而本月學業運要注意，做事看似雷厲風行，但遇阻礙就撤退，留爛攤子給夥伴處理，不負責任態度引眾人不滿，人際關係也亮紅燈，處理事情應有始有終。

財富運指數：★★☆☆☆

財運不佳，投資有些膽小，雖然不會遭遇大損失，但收益空間也很小，用錢方面有些緊張，應提早做規劃。

▎生肖虎

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者近期臉色較差，看起來難以接近，身邊朋友變得小心翼翼，桃花自然也不多，建議多點笑容向愛情發出召喚。若已有伴侶，本月戀愛熱度逐漸降溫，拉開彼此內心距離，多點理解與關心。

事業學業指數：★★☆☆☆

工作上沒有多大起色，縱使忙碌但成績表現普通，建議多拓展人際關係，有助於提升事業運。學業方面因害怕落後，導致他們犧牲休息與娛樂時間，高強度學習，容易因壓力太大而崩潰，應用平常心看待，學習盡力就好。

財富運指數：★☆☆☆☆

市場的不可預測性增強，波及他們投資收益，整天嘆氣也沒用，不如找些娛樂轉移注意力。

▎生肖兔

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者近期常參加意義不大的聚會，不僅沒遇到心儀對象，還容易搞壞身體，建議本月主攻事業。若是已有交往對象，伴侶在愛情中有點無理取鬧，但凡事遷就反而愛得很累，學會拒絕能讓對方更珍惜自己。

事業學業指數：★★☆☆☆

工作上會遇不小的挑戰，特別是面臨新業務、新環境，多向前輩請教，能找到快速上手的途徑。學業方面應打好基礎，別藉口找資料卻上網玩遊戲，好成績要靠實力爭取。

財富運指數：★★☆☆☆

理財計畫可能出現小偏差，目標變得不確定，近期容易受旁人言論影響，導致投資決策搖擺不定，可能因此落入陷阱，做決定前要仔細斟酌。

▎生肖龍

愛情運指數：★★★★☆

單身者在求愛道路上，如果能得到親友相助，有機會順利脫單，若有好的介紹，不妨嘗試接觸。而身邊如果已有對象，愛情運勢逐漸上升，可以利用周末報郊外度假，能使感情急劇升溫。

事業學業指數：★★★★☆

事業方面缺乏信心，工作中猶豫不決，要相信自己的能力，放膽去實踐，會得到好結果，如果能獲得同事幫助，成功速度更快。學業運也不錯，與同學、老師關係融洽，遇到困難能獲他人協助，但別過於依賴，多學習獨立處理問題。

財富運指數：★★★★☆

本月財運比較穩定，有利於賺外快的對象，只要肯努力，收入都相當樂觀，此外理財方法得當，將會成功存下一筆錢。

▎生肖蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者可主動安排聚會，約朋友到戶外活動，不僅使心情愉快，也可能遇到意想不到的緣分。身邊若是有對象，平時習慣傾訴，近期不妨嘗試多聆聽，包容能讓對方感到暖心，拉近彼此的距離。

事業學業指數：★☆☆☆☆

本月耐性不足、抗壓性較低，工作中遇到阻礙，容易失去堅持的決心，出現半途而廢的行為，如果沒有立即改善，業績下滑很快。而學業方面，求學積極性不高，考試臨時抱佛腳，全憑運氣導致結果不佳。

財富運指數：★★★★☆

本月滿腦子投資理財經，適合採取簡單理財方式，能讓他們小有進帳。

▎生肖馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者桃花運不錯，有心儀對象應主動出擊，會得到好回應，若遇到不感興趣的人，也要及時拒絕，以免日陷入感情糾葛。如果身旁已有伴侶，感情將日漸成熟，默契度提高，有種心有靈犀的感覺。

事業學業指數：★★★★☆

事業上活力十足，感覺有用不完的勁，做起事來更順利，貴人運也因此提升，受重用機會很高。此外學業方面，本月學生能找到適合自己的讀書方式，學習起來事半功倍。

財富運指數：★★★★★

近期可以嘗試購買樂透彩，中獎機率頗高，平時工作努力獲回報，正財收入增長。

▎生肖羊

愛情運指數：★★★☆☆

單身者遇見有眼緣的異性機會提高，但不建議發展一見鍾情的戀愛，可能因一時衝動而錯過真愛。如果已有伴侶，激情中易感受到愛情的熾熱，讓人感受到快感，不過一旦受了點冷落，就會開始產生質疑，面對兩性關係應理性處理。

事業學業指數：★★★☆☆

看到同事節節高升，心裡出現不小打擊，上司期望提高，讓他們壓力倍增，產生打退堂鼓的想法，不妨先平復心境再處理事情。學業方面月初較放鬆，學習有些鬆懈，月中逐漸感到吃力，月底又遇考試，建議做好學習計畫。

財富運指數：★☆☆☆☆

財運不佳，主要受他人牽連，建議本月別與人合夥投資，手上若是有閒錢，可考慮定存或購買基金、保險等。

▎生肖猴

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者本月對待感情消極，時常懷疑別人的真誠度，使異性不敢行動，不妨多去郊外散心，樂觀看待感情，會有意想不到的收穫。若是已有交往對象，近期敏感多疑，經常對伴侶的事情捕風捉影，聯想到變心或出軌，建議多溝通並保持信任。

事業學業指數：★★★☆☆

事業方面外出機會多，有機會接觸新的工作內容，和公司外的人接觸頻繁，新進職場需加倍努力，多請教有經驗的前輩，有助於提高工作效率。學業方面趁休息日和同學到戶外野餐，不僅能增進同學間情誼，活動中或許會出現新感受。

財富運指數：★★★☆☆

上半月有不錯的財運，有機會得到貴人相助，碰到財務困難時，可以向好友、同學求援，下半月則要小心破財，外出保管好財務。

▎生肖雞

愛情運指數：★★★★★

單身者本月富有勇氣，會主動接近心儀對象，有機會脫離單身。身邊如果有對象，近期感受到熱情，一定要讓另一半知道，能迅速點燃激情，讓兩人體驗久違的感動。

事業學業指數：★★★★☆

事業運不錯，上半月雖會遇到不少難題，但有貴人相助，例如得主管照顧，獲得升職加薪的機會，但小心同事暗生妒意，處事低調一點。學業方面，讀書更認真，擁有自己獨到見解，給人耳目一新的感覺，和同學交流時別固執已見，避免矛盾發生。

財富運指數：★★★★★

本月投資直覺強，容易聞到賺錢的機會，對財經資訊和市場動態的把握力度適宜。

▎生肖狗

愛情運指數：★★★☆☆

單身者本月注意力都放在心儀對象身上，忽略身邊關注自己的異性，因而錯失不錯的機會，有時其實不必執著於一人。如果已有伴侶，月初對戀人有些不信任，感情發展不太理想，不過10號後，彼此產生依賴感，緩緩拉近距離。

事業學業指數：★★★☆☆

工作上小心翼翼，低調行事避免造成麻煩，但也因此錯失許多良機，處於被動狀態，應學會主動爭取。學業方面較保守，導致學習不會有太大進步，腦子有實際想法應大膽突破，就算失敗也是能收獲經驗。

財富運指數：★★★★☆

本月蠻能掌握賺錢機會，賺到不少錢，忍不住想犒賞自己，花費在吃喝玩樂、社交應酬，財務調控要注意。

▎生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者對未來感情有些恐懼，導致自信心下降，遇見優秀的對象，卻表現得有些自卑，容易錯過美好的姻緣。如果已有對象，戀人間心事無法完全坦誠，反而產生不必要的猜疑，如果有問題和不滿，應及時提出解決，避免由愛生恨。

事業學業指數：★★☆☆☆

本月容易將情緒帶到工作中，好勝心突顯，月中脾氣有些暴躁，避免和同事正面交鋒，導致關係惡劣。學業方面，近期會對學習產生反感，老師或家長越督促越叛逆，偶爾出現情緒化很正常，但要注意調整心態，別因此影響學習。

財富運指數：★★★☆☆

本月得財能力普通，雖然懂得節儉是蓄財的方法，但這個月必要開銷還是要花，太摳門可能會影響人緣。

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