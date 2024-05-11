婦產科醫師茆盛庭分享，一位人妻突然在廁所產子，被送到醫院急診室，檢查無大礙，寶寶也是足月的健康嬰兒，最扯的是，這位媽媽完全沒發現自己懷孕，只覺得胖了不少，而在廁所意外產子後，產婦的媽媽的反應也很驚人，撈起嬰兒、剪斷臍帶，打電話叫救護車，所有動作一氣呵成，引起網友討論。

婦產科醫師茆盛庭在Dcard上分享，某天接到急診室電話「有人突然在家生小孩，詳情不清楚，但病人在救護車上，快到醫院了！」她衝到急診室詢問產婦的狀況，結果產婦竟不知道自己懷孕。

茆盛庭表示，產婦說自己這幾個月胃口很好，胖了20公斤，突然肚子痛就在廁所生下寶寶了，而產婦媽媽聽到廁所的異響，竟然也臨危不亂，將嬰兒從馬桶中撈起來，拿廚房剪刀剪斷臍帶，接著就打電話叫救護車送醫。替孕婦檢查過後，發現只有會陰裂傷比較深，其他沒什麼大礙，縫合完就沒事了。

茆盛庭指出，廁所產子的離奇故事，讓她很好奇孩子的狀態，繞去嬰兒室探聽，小兒科醫師診斷，寶寶是個38周的足月嬰兒，體重有3500公克，不喘、膚色粉紅、心跳也都正常。而產婦一家人也為這個突如其來的驚喜感到很開心，隔天她去查房的時候，看到產婦與先生抱著寶寶餵母乳，畫面十分溫馨。

貼文引起網友討論，「某方面來說還蠻令人羨慕的，直接省去孕期的不適與焦慮，然後寶寶還很健康」、「本來很擔心寶寶的未來，看到文末發現，孩子應該來到一個幸福有愛的家庭」、「前男友的大嫂也是在馬桶上生小孩，我聽到也蠻傻眼的」、「沒人覺得媽媽很強嗎？」