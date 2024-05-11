專門研究百歲人瑞的研究人員布特納（Dan Buettner）發現了兩種能延長壽命的食物，他花了幾十年，分析了住在「藍色區域」民眾的飲食，公開他們經常食用2類食物，以解答延壽的秘密。

《每日郵報》報導，布特納的研究發現，雜貨店裡售價僅1美元（約台幣30元）的「黑豆」和「核桃」，是百歲老人的主食。豆類和核桃都含有大量纖維，可以減少腸道發炎，降低罹患癌症等致命疾病的風險。此外，它們的蛋白質含量也很高，除了能減少食慾外，還能降低暴飲暴食所產生的肥胖，以及減少罹患心臟病、糖尿病等多種縮短壽命疾病的風險。

布特納說，經常吃任何堅果、豆類都對健康有益，並提到了2004年的一項研究，該研究調查了生活在日本、瑞典和希臘藍色地區的數百名老年豆類愛好者。研究發現，吃更多豆類的人壽命更長，只要食用0.7盎司（約19.8公克）豆類，死亡風險就會降低7%。

所謂的藍色地區，是指那些世界上平均壽命高於其他地區的地方，包括義大利薩丁尼亞島（Sardinia）、日本沖繩等地，相關地區大多靠著攝取植物性飲食、活動量充足等生活方式，屢創長壽紀錄。

布特納說，在義大利的薩丁尼亞島，當地人通常可以活到100歲，人們每天都會享用一杯鷹嘴豆或蠶豆，而在哥斯大黎加尼科亞半島（Nicoya Peninsula），人們通常可以活到90歲，飲食以黑豆為主。

關於核桃，布特納的團隊發現，加州的洛馬琳達（Loma Linda）的基督復臨安息日會（Day Adventists）成員，比美國人的平均壽命長10年，因為他們每周吃5次核桃。2021年的一項研究發現，每周吃核桃超過5次的人，比不吃核桃的人平均壽命長約1.3年。

2022年的另一篇論文發現，那些很早就開始吃核桃的人，比不吃核桃的人更可能運動，並擁有更健康的心臟，這也可以帶來延壽的優勢。

布特納先前說：「歸根結底，當談到長壽時，沒有短期的解決方案。你必須考慮幾年或幾十年你要做的事情，為活到 100 歲做好準備。」

文章來源：I'm a researcher who studies 100-year-olds - eating these two snacks every day will add years to your life
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