專門研究百歲人瑞的研究人員布特納（Dan Buettner）發現了兩種能延長壽命的食物，他花了幾十年，分析了住在「藍色區域」民眾的飲食，公開他們經常食用2類食物，以解答延壽的秘密。

《每日郵報》報導，布特納的研究發現，雜貨店裡售價僅1美元（約台幣30元）的「黑豆」和「核桃」，是百歲老人的主食。豆類和核桃都含有大量纖維，可以減少腸道發炎，降低罹患癌症等致命疾病的風險。此外，它們的蛋白質含量也很高，除了能減少食慾外，還能降低暴飲暴食所產生的肥胖，以及減少罹患心臟病、糖尿病等多種縮短壽命疾病的風險。

布特納說，經常吃任何堅果、豆類都對健康有益，並提到了2004年的一項研究，該研究調查了生活在日本、瑞典和希臘藍色地區的數百名老年豆類愛好者。研究發現，吃更多豆類的人壽命更長，只要食用0.7盎司（約19.8公克）豆類，死亡風險就會降低7%。

Watched the Blue Zones on Netflix the past few days.



Initial thoughts ⬇️



Things Dan Buettner got right:



-Community

-Sense of purpose

-Passive movement daily

-Food made from scratch w/ local ingredients

-Working physically



Things Dan got wrong:



-Plant based diet… pic.twitter.com/dPbqnFsUCh — Tristan | Decentralized Health (@bitcoinand_beef) November 5, 2023

所謂的藍色地區，是指那些世界上平均壽命高於其他地區的地方，包括義大利薩丁尼亞島（Sardinia）、日本沖繩等地，相關地區大多靠著攝取植物性飲食、活動量充足等生活方式，屢創長壽紀錄。

布特納說，在義大利的薩丁尼亞島，當地人通常可以活到100歲，人們每天都會享用一杯鷹嘴豆或蠶豆，而在哥斯大黎加尼科亞半島（Nicoya Peninsula），人們通常可以活到90歲，飲食以黑豆為主。

This week on the podcast I sit down with Dan Buettner to talk about what makes blue zones the healthiest places on the planet, what you can do to add years to your life and so much more. You don’t want to miss this one! Full talk right here 👉 https://t.co/vQnjDVzH0s pic.twitter.com/fEiTLStKrf — Jay Shetty (@jayshetty) January 1, 2024

關於核桃，布特納的團隊發現，加州的洛馬琳達（Loma Linda）的基督復臨安息日會（Day Adventists）成員，比美國人的平均壽命長10年，因為他們每周吃5次核桃。2021年的一項研究發現，每周吃核桃超過5次的人，比不吃核桃的人平均壽命長約1.3年。

2022年的另一篇論文發現，那些很早就開始吃核桃的人，比不吃核桃的人更可能運動，並擁有更健康的心臟，這也可以帶來延壽的優勢。

布特納先前說：「歸根結底，當談到長壽時，沒有短期的解決方案。你必須考慮幾年或幾十年你要做的事情，為活到 100 歲做好準備。」