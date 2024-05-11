準總統賴清德將於520上任，新內閣各部會均已底定，但直屬總統的國安會，除已宣佈秘書長由吳釗燮出任。有媒體報導，國安會副秘書長及諮委，可能由民進黨前副秘書長林飛帆可能出任；林飛帆回應，此為總統人事任命權，要以總統公布為主。網友也熱議，「替代役入主國安會」。

據《FTNN新聞網》報導，林飛帆將可能進入國安會，擔任副秘書長或諮詢委員，至於未來待遇，國安會諮委共編列6人，人事費用為1785萬3千元，平均下來每位諮詢委員年薪近300萬元，相當於「部長級」薪水。

另據《三立新聞網》報導，林飛帆回應，此為總統人事任命權，要以總統公布為主。綠委許智傑則指出，林具有「外交專業」、「協調」以及「新時代」三個面向，相當適合此進入國安會。

該消息在網路論壇PTT引發熱議，網友酸說：「替代役整天坐辦公室吹冷氣」、「當替代役領九萬的林九萬入主國安會」、「讓沒當過兵的去國安會，律師做國防是非常專業合理的」。還有網友提到，「林飛帆是民主活水的人，當家的就是下任行政院長卓榮泰，任人唯親本來就是政治上的日常」。

林飛帆曾是太陽花學運領袖，2015年1月29日入營服替代役，目前擔任新境界文教基金會董事，畢業於台大政治研究所，後至英國倫敦政經學院深造。在2019年準閣揆卓榮泰擔任黨主席時，加入民進黨擔任黨副秘書長，也因該職位的薪資高達9萬元，被戲稱是「林九萬」。而林飛帆曾一度參選2024立委選舉，但遭指控對黨工遭性騷的案件吃案，最終自行退選。