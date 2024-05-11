母親節（5／12）將至，大多數媽媽都希望孩子聽話，不過有時太過寵愛，可能導致小孩失去獨立性。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專提到，5星座男容易成為媽寶，有些可能是太在乎家人，有些是缺乏自主性，導致他們凡事都聽母親的意見。

▎第5名、摩羯座

摩羯男非常重視家庭，無法接受家人被欺負。不過摩羯若是能力、自信不足，就會反過來站在家人後面，甚至讓媽媽當領頭羊，一切以母親的話為主，任何事都可以牽扯到媽媽，毫無主見也不敢自作主張，無論感情問題還是生活瑣事，都找媽媽當救兵。

▎第4名、天蠍座

天蠍男超級戀家，還可能無法在外過夜，經常把父母掛嘴邊，不敢違逆爸媽，他們雖然猜疑心重，唯獨不敢懷疑母親，天生沒有安全感，只有父母能讓他們感到安心，成長階段常讓父母替他們做決定，就算出了社會也一樣，很在乎媽媽的意見，常拿「我媽說」當藉口。

▎第3名、金牛座

金牛男因為非常孝順，有時會盲從父母的期望，過度聽從而不知如何做自己，他們性格溫和又內向，媽媽給予的母愛就成為後盾，甚至將母親視為偉人，也就表現得更聽話，同時認為媽媽懂得理財經，連財務規劃也聽從母親的意見，因此常被認為媽寶。

▎第2名、巨蟹座

巨蟹男由月亮守護，自帶母性溫柔，喜歡照顧人，非常重視家人，再加上特別孝順，外出隨時跟媽媽報備，不希望父母擔心，因此擁有「顧家好男人」的名聲。如果媽媽比較強勢或過於寵溺孩子，巨蟹男就容易變成媽寶，什麼事情都不敢作主，萬般皆以母親為主。

▎第1名、雙魚座

雙魚男依賴型極強，因而缺乏獨立性，沒自信也不成熟，習慣被人照顧，他們的媽媽就會捨不得孩子在外受苦，時常擔心小孩的生活作息，再加上雙魚男習慣性遇到事情找媽媽幫忙，有問題就詢問母親的意見，長期處於舒適圈中，自然而然被冠上媽寶的稱號。

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