台中市太平區50多歲李姓女子2個月前於通訊軟體上認識自稱在敘利亞當傭兵的台籍男子「阿銘」，並在溫情攻勢下與阿銘漸生感情，日前聽信成立兩人共同生活基金話術前往銀行辦卡；豐原區67歲欉姓婦人日前則落入「假親友詐騙」圈套，欲借款15萬元給姪女應急，幸2事件皆有行員機警發現報警阻詐。

台中市警察局太平分局太平派出所警員陳裕凱、羅偉志日前上午11時許接獲郵局行員報案，稱有女子疑遭詐團利用，到局內申辦新帳戶。員警到場得知，李女2個多月前在通訊軟體上認識男子「阿銘」，李女在阿銘噓寒問暖的溫情攻勢下漸生感情。近日「阿銘」向李女表示，等賺夠錢後將回國跟李女一起生活，希望李女申辦銀行新帳戶及提款卡以便線上運用資金。

台中市豐原區67歲欉姓婦人日前則落入「假親友詐騙」圈套，欲借款15萬元給姪女應急，幸行員機警發現報警阻詐。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

李女不疑有他到附近郵局欲申辦帳戶，經員警分享相關詐騙案例勸說，並請她試探該男友後，女子才驚醒疑遭詐騙，順利斬斷假情緣。李女事後也頻頻感激員警及銀行聯手替她保住血汗錢，直呼網路詐騙真恐怖。

無獨有偶，豐原警分局合作派出所警員周鉦皓、吳柏威於日前上午11時20分接獲行員通報婦人疑遭詐騙。欉姓婦人向警方表示，日前接到陌生來電，對方電話一接通就甜喊「姑姑」，欉婦聽信「假姪女」手機門號與LINE更新的說詞，依其指示刪除手機內原有資料，孰料寒暄沒幾日後，欉婦又接到「假姪女」來電，稱急需商借15萬元支付美髮廠商款項，隔日就能還錢，欉婦二話不說前往銀行匯款給姪女。

起初欉婦面對警方的關懷提問存有戒心，不願相信寒暄多日的人是詐團假冒的「假姪女」，直到員警聯繫上「真姪女」確認並無借貸還款情事後，欉婦這才驚覺自己險中詐團「猜猜我是誰」的老套招數。

警方呼籲，假投資、假愛情交友為詐騙常見手法，民眾切勿輕易相信網路虛假訊息，若遇到以親戚、朋友名義來電借錢或幫忙匯款，務必透過其他管道再三確認來電者身分。