新竹縣尖石鄉五月桃是尖石鄉的鄉土特產之一，以其鮮嫩多汁、甜度適中而著稱，目前正值豐收季節，尖石鄉公所宣布首波五月桃線上預購銷售平台將在5月13日中午12點開放，限量前60盒免運，5月18、19日連續兩天舉辦五月桃展售活動，除規畫互動的小遊戲，現場也準備免費兌換限量40盒五月桃禮盒。

尖石鄉的五月桃栽植面積約16公頃，每到5月，遊客們紛紛前來尖石鄉，品嚐新鮮的五月桃，欣賞桃花盛開的美景，玉峰村耆老尤命哈勇長老特地為五月桃行銷祈福，願農民為生活而流下汗水，能得到滿意回饋，玉峰小農也為大家帶來首批五月桃及在地農特產品。

尖石鄉公所表示，首波線上預購自13日中午12時起，限量前60盒免運，網購優惠不僅於此，還有單筆買10盒送1盒。網購平台是為推銷尖石鄉農特產品、提高知名度及協助果農銷售果品，因此平台收益將全數實質回饋果農，也就是每盒價格即為果農實質收益。

另外，5月18、19日也歡迎來尖石鄉走走，在玉峰村玉峰大橋旁將辦理為期兩天的五月桃展售活動，現場集結在地小農們提供產地最新鮮多汁五月桃及有機特色農產品，現場還有許多互動的小遊戲，尖石鄉公所特別於展售現場準備免費兌換限量40盒五月桃禮盒，持活動集點卡至會場不同的攤位消費，由攤位主同意蓋章，集滿5點即可憑卡至大會服務台兌換五月桃禮盒或等值農產品。