中市火車站附近日前凌晨3時許有男子當街狂吼大叫，民眾在睡夢中被吵醒憤怒報案，警方到場發現49歲陳男在巷弄間張望形跡可疑，了解後啼笑皆非，原來他半夜拿冬被去自助洗衣店洗，忘帶鑰匙被擋大門，見大樓鄰居還亮燈才放聲大喊求助，警協助聯繫房東前來處理，才讓他順利返回住處。

中市第三警分局立德派出所3日凌晨3時許，獲報東區火車站附近有男子當街大吼大叫，警方到場發現路旁有名男子仰頭朝大樓張望，警方趨前關心，他頻頻道歉，並說明舉止原由。

陳男租住該棟套房大樓5樓，當天凌晨4時要上班，利用上班前空檔趕緊將冬被送到附近的自助洗衣店清洗，因深夜沒人進出，他貪圖方便沒鎖房門、也沒帶鑰匙就出門，返家時赫然發現大樓大門已自動上鎖，他才發現「代誌大條了！」，竟深夜進不了家門。

陳男說，他想打電話向房東求助，但沒帶手機，赫見大樓2樓有住戶還亮燈，他才大呼小叫求助，沒想到，不但吵醒其他鄰居，還引來警方關切，他也嚇得一身冷汗。

原來陳男大吼大叫是為求助，警方得知原委後？立刻協助聯繫房東，幫忙他順利返回住處。

警方提醒，民眾出門前要檢視帶妥「出門三寶」，包括手機、鑰匙及錢包，如發現忘記帶鑰匙，可請鎖匠開鎖或聯絡家人回來協助，千萬別爬牆或試圖從高處進入，避免發生意外風險。