北市南港區忠孝東路6段一家夾娃娃機店，深夜經常有人聚集妨害安寧，南港警分局同德派出所懷疑可能以合法掩護非法，在店內後方密室搞賭，日前會同分局督察組持搜索票破門查緝，當場發現改裝為賭博用的夾娃娃9骰機及水果盤賭博電玩。

警方調查，林姓男子將夾娃娃機改裝，利用機台機械手臂放上強力磁鐵，吸取放入9顆骰子的壓克力方框，再依骰子同色或同數的多寡來決定獎金多寡，賭客每次投入100至200元即可操作機台骰子賭博，另水果盤電玩讓賭客可投入100、500或1000元下注，每1元換取1點數，賭客若依照規則贏得彩金，可透過機台旁通訊軟體連結傳送中獎畫面，林男會再透過現金或匯款給予賭客彩金，現場共有夾娃娃9骰機7台及水果盤賭博電玩1台，最高彩金20萬元，吸引不少賭客上門。

警方查扣現金12萬多元及賭博電玩主機等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方當場查獲林嫌及7名賭客。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方當場逮捕林嫌及7名賭客，查扣機台內12萬3600元、在場人員賭資600元、夾娃娃9骰機主機板7塊、賭博電玩主機、點鈔機及監視器主機等贓證物。全案詢後，將林嫌依賭博罪移送地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。