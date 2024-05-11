華爾街日報報導，美國前總統川普於2018年根據「超級301」條款，向中國進口貨開徵關稅。美國總統拜登上任後，要求貿易代表署評估相關政策。
知情人士指出，這次修訂是根據政策評估後制定，認為要針對性地向一些關鍵行業產品徵收新關稅，其中包括電動車等。
至於其他目前已徵收關稅的中國進口貨品，相關政策將保持不變。同時，一些目前不須支付關稅的中國醫療用品，包括針筒及個人防護產品，也須繳付關稅。不過，具體的關稅稅率仍未落實。
外媒引述知情人士透露，美國政府將於14日發表中國貿易新策略，針對性向中國進口電動車、電池、太陽能板、鋼材、醫療用品等關鍵行業產品開徵新關稅。外電指出，中國電動車的進口關稅將由目前的25％，大幅提升至100％。
華爾街日報報導，美國前總統川普於2018年根據「超級301」條款，向中國進口貨開徵關稅。美國總統拜登上任後，要求貿易代表署評估相關政策。
知情人士指出，這次修訂是根據政策評估後制定，認為要針對性地向一些關鍵行業產品徵收新關稅，其中包括電動車等。
至於其他目前已徵收關稅的中國進口貨品，相關政策將保持不變。同時，一些目前不須支付關稅的中國醫療用品，包括針筒及個人防護產品，也須繳付關稅。不過，具體的關稅稅率仍未落實。
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