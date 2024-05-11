瑪菲司（右）與老公H先生（左）包票力挺戴愛玲開唱。（HaloMavis國際連線提供）

全方位電商女王瑪菲司（Mavis）近日直播再度迎來鐵肺天后戴愛玲，宣傳17在ZEPP NEW TAIPEI登場的《FOREVER 21》限定演唱會，瑪菲司別出心裁開場邀集所有員工，一起跟著戴愛玲熱舞「電頭鬃」歌曲熱鬧開場，台味風十足，瑪菲司更為了力挺好姐妹，直接包下百張演唱會搖準滾區門票，回饋直播線上粉絲獻上母親節大禮，心意十足。

戴愛玲分享將在演唱會上帶大家回憶她21歲時準備發片，一邊錄音一邊於PUB駐唱磨練，在PUB時常被聽眾點唱張惠妹、張學友、CoCo李玟、張震嶽、動力火車等金曲；一提到與戴愛玲同為排灣族的動力火車，瑪菲司立刻自曝動力火車是自己這輩子唯一最喜歡的長頭髮男團歌手，透露國中時與動力火車顏志琳是鄰居，瑪菲司甚至還曾經幫忙顏志琳提過吉他。

直播上，瑪菲司大讚戴愛玲演唱會都非常好看，並分享去年看戴愛玲北流演唱會，聽到她創作〈大樹〉一曲獻唱給經紀人表達感恩時感動到淚崩，演唱會結束後Mavis瑪菲司立刻向經紀人表示也要寫一首像〈大樹〉的歌送給他，沒想到遭經紀人冷回「先不用」，讓瑪菲司苦笑大喊：「沒禮貌！」難得感性爆棚卻不幸翻車，讓大夥笑成一團。

戴愛玲做客瑪菲司直播宣傳，上線人數破萬人，許多粉絲上線支持並留言相當期待演唱會，戴愛玲感念出道多年，許多粉絲從年輕就一路支持到跨越人生階段成為媽媽，戴愛玲音樂也曾陪伴已成為媽媽的瑪菲司，為了力挺好姐妹，也為了歡渡即將到來的母親節，當下直接豪氣包下100張演唱會搖滾門票，回饋參與直播的線上粉絲作為母親節大禮讓戴愛玲非常感動，粉絲們也相當驚喜，而已成為媽媽的粉絲也興奮留言：「終於可以帶著女鵝見識老媽那個年代在玩什麼！」