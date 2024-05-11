被封為「瓊瑤首席玉女」的50歲女星陳德容，2019年離婚後，感情生活備受關注。最近，她過生日時被拍到親暱地搭在一名高壯男的身上，讓外界好奇是否為新歡？而該名男子的身分曝光，是43歲大陸男星亓（發音同「其」）航，身高183公分，還有結實的好身材。

陳德容本月1日過50歲生日，隔日她在微博分享4張與親友同歡的照片，寫下：「昨晚度過了一個美妙的夜晚，大家都要好好的哦。」其中一張照片，陳德容依偎在白衣壯男的身上，親密的互動讓外界瘋猜女神是否有新歡？截稿前，陳德容並未回應。

陳德容和亓航傳緋聞。（圖／微博@陳德容）

亓航祝陳德容生日快樂。（圖／微博@亓航）

這名和陳德容關係友好的白衣壯男，身分隨之被曝光，根據百度指出，他是大陸男演員亓航，1981年6月17日出生於江蘇徐州，出道已18年，去年11月以電影《黑暗森林》榮獲第29屆明斯克國際電影節最佳男主角獎。而今年的新作有短劇《掌中獨寵》、網劇《愛在天搖地動時》。

亓航是大陸男演員。（圖／微博@亓航）

亓航過去分享保持身材的訣竅，稱重訓時不須追求器械的大重量，把動作做標準較重要，並且每組動作的間歇時間不能拉太長；飲食方面，亓航少量多餐，運動前一小時會補充碳水化合物，運動後10到30分鐘內要攝取足夠的蛋白質。有趣的是，身材健美的亓航，雖圈粉不少女性，但同時是許多同志的「天菜」。