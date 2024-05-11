路透報導，一名美國國務院高官指出，波德斯達和劉振民討論在2024年稍後時間於亞塞拜然舉行的第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）前加強合作，以及共同減少甲烷、砍伐森林等議題。該名官員提到，美國政府代表在會面期間表示，中國廉價的太陽能板及燃煤充斥全球市場，削弱其他國家生產清潔能源產品的生產活動。

這次會談是全球兩大溫室氣體排放國：美國、中國自2023年底於阿拉伯聯合大公國的COP28後，首度正式會面。另一美國國務院高官形容這次會面的氣氛友好，雙方的代表團也在8日到波德斯達的家中共進晚餐。