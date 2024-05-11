根據交通部統計，台中市今年夏季航班數較去年同期增長高達81％，為全台機場成長第一名。台中市觀旅局長陳美秀11日表示，多家航空公司增航線，包括大韓航空加開5、6月仁川包機；台灣虎航今年7月起，預計開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線。

陳美秀表示，台中國際機場的國際航線目前包含胡志明市、河內、澳門、峴港、香港、南京、仁川等7條定期化航線，以及馬尼拉、釜山、濟州、富國島、順化、高松等6條不定期包機航線。

隨著旅遊旺季到來，陳美秀說，大韓航空加開5、6月仁川包機，已在官網促銷。台灣虎航今年7月起預計開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線，目前相關日、韓團體行程部分，已由旅行社預先銷售；散客部分，預計開賣3條航線，有興趣的旅客請密切關注台灣虎航官網公告。

陳美秀說，台中國際機場出入境通關只要20分鐘，公車班次每天清晨6時至晚間11時總共約有90班車次，平均每15至20分鐘一班次，並製作台中國際機場班機抵達銜接公車建議班次表，除中、英語版外，也將陸續在重點航線製作日、韓、越語等版本。