腦動脈瘤是不可輕忽的急症，恐帶來嚴重後遺症或性命危險。對此，醫師表示，腦動脈瘤在未破裂時幾乎沒症狀，堪稱「腦中不定時炸彈」， 尤其好發於45～60歲年齡層，最常見原因為高血壓，另外，像是自體免疫疾病、血管發炎、三高、先天性血管異常、有抽菸與喝酒習慣等，也都是值得注意的高風險族群。

關於什麼是腦動脈瘤，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在個人粉專發文指出，其並不是一種腫瘤，而是腦部血管壁向外膨出，形成如氣球般的囊狀物。當它逐漸長大時，會使血管壁越來越薄，就可能產生破裂，形成出血性中風。

謝炳賢接著說，腦血管瘤多好發於45～60歲之間，最常見的原因為高血壓，當血壓波動過大時，較容易伴隨腦動脈瘤發生。也因如此，當冷熱交替，氣溫變化較劇烈時，會使血壓容易升高，此類患者要特別小心。除此，他還提到，像是自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）、血管發炎、三高、先天性血管異常、有抽菸喝酒習慣等，都是腦動脈瘤的好發族群。

至於腦動脈瘤會有那些症狀？謝炳賢說明，一般未破裂的腦動脈瘤，幾乎沒有症狀，因此被稱為「不定時炸彈」。一旦腦動脈瘤產生壓迫時，可能會出現頭痛、神經麻痺、視野缺損、反應遲鈍等症狀；而若是發生破裂，則可能出現劇烈頭痛、意識不清，嚴重甚至腦中風或死亡。

談及治療腦動脈瘤的方式，謝炳賢說，目前大多採取傳統開顱手術或微創栓塞手術，同時利用血管導流裝置輔助，提高治療的成功率。但由於腦動脈瘤一旦意外破裂後風險就相當高，唯有定期檢查、及早治療，並維持良好生活習慣，才是避免遺憾發生的最佳方法。

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