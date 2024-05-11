適逢母親節前夕，台北市長蔣萬安11日上午先是前往景美市場，與國民黨台北市議員李柏毅一同發放康乃馨給民眾，緊接著又帶著「二寶」參加小小英雄運動會開幕儀式。他受訪時表示，由於適逢母親節前夕，因此特別帶著二寶參加活動，也幫忙分擔太太照顧小朋友的壓力跟負擔，「我昨天有先送了她一束漂亮的花，當然明天就會跟家人一起吃個飯。」

台北市長蔣萬安（右一）11日上午帶著「二寶」參加小小英雄運動會開幕儀式。（丁上程攝）

蔣萬安11日上午，先應同黨議員李柏毅的邀請，前往文山區的景美市場發送康乃馨，並受到當地婆婆媽媽熱烈歡迎。而在活動結束後，蔣萬安也馬不停蹄前往台北和平籃球館，參與小小英雄運動會開幕式，而身旁則多了「二寶」。

蔣萬安受訪時表示，由於適逢母親節前夕，因此特別帶二寶來參加小小英雄運動會活動，除了前一次記者會有答應主辦單位會帶二寶出席外，也是為了要替太太分擔帶小孩的壓力與負擔，今天太太只需要照顧三寶，二寶由他來帶。

至於被問到明日母親節如何慶祝？蔣萬安也透露，已經在昨天送了老婆一束漂亮的花，明天則會與家人一起吃個飯。