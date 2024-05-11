36歲趙麗穎與大她9歲馮紹峰2021年結束3年婚姻，兩人所生的兒子「想想」因男方家經濟條件較好，交由馮家扶養。近日，網上曝光一段馮紹峰參加5歲想想學校辦的運動會片段，可見馮紹峰相當寵孩子，甚至不惜單膝下跪將大腿當椅子供兒子坐，最後馮紹峰帶兒子上車回家，不見趙麗穎現身。

據大陸八卦媒體《酷哥追星日記》報導，最近馮紹峰現身校園，參加5歲想想的學校運動會，當天馮紹峰穿著白色T恤、頭戴黑色鴨舌帽和黑色口罩，看來相當低調，隱身在一群家長之中，旁邊的家長似乎也沒有發現明星在身邊，後來想想拿到金牌，對金牌非常好奇，馮紹峰隨即彎腰陪小孩一塊研究了起來。

趙麗穎、馮紹峰離婚3年。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

後來想想玩累了，馮紹峰便右膝跪地，讓想想坐在自己大腿上充當椅子，十足最佳奶爸的模樣，兩人共享天倫樂的期間，馮紹峰也不忘提醒兒子要跟上班上同學，便推著孩子走到人群中央聽老師說話，期間馮紹峰更伸手幫兒子打開水壺，玩了一天後馮紹峰牽著兒子離開運動場、過馬路，最後坐上車離開，見此，網友留言：「誰說他不是好爸爸我跟誰拚命」、「原來是在陪孩子，怪不得最近沒消息」、「他一直是個好爸爸，無數路人偶遇過他帶著孩子溫暖時刻」。

馮紹峰當年與趙麗穎合作電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、電影《西遊記·女兒國》假戲真做，2018年10月趙麗穎生日時，兩人跳過認戀直接宣布領證，隔年趙麗穎生下一子，但2021年兩人閃電發表共同聲明宣布和平分手，兩人都被拍過獨自帶孩子出遊。馮紹峰最近宣傳《黃雀在後！ 》，分享都用成人的方式跟兒子對話，坦言一開始當爸爸時難免手忙腳亂，現在則是很享受親子時光，「很珍惜這種美妙的體驗」。