準總統賴清德520將就職，立法院國民黨團拍板不出席就職大典。民進黨團幹事長吳思瑤酸，同樣在立法院的議程期間，國民黨立委願意遠渡重洋，到北京面見中共黨政軍高層，太平島、北京都願意去了，為什麼就在凱達格蘭大道的總統府，國民黨立委不願意前往呢？難道立法院跟總統府是世界上最遙遠的距離嗎？

吳思瑤今天（11日）表示，520就要到了，這是中華民國的盛事，這是台灣民主的大喜事，立法院是憲政機關，總統府早已發出邀請函，廣邀不分黨派的立委，一起來共襄盛舉，但國民黨立委黨團做成決議，選擇拒絕出席總統交接大典，國民黨的理由是，立法院議程仍在進行，以監督國政優先。

吳思瑤表示，事實上立法院8個委員會，將有6個委員會做出議程的調整，當天立院的議程就是，參與總統府交接大典，所以時間不是問題，距離就更不是問題了，中山南路立法院，到凱達格蘭大道總統府，距離非常近，只要短短2分鐘車程。

吳思瑤說，時間不是問題，距離不是問題，剩下的問題恐怕就是政治了，但要兩相比較，同樣在立法院的議程期間，國民黨立委願意遠渡重洋，到北京面見中共黨政軍高層；同樣是立法院開議的時間，國民黨、民眾黨立委也願意飄洋過海，前進太平島去宣揚國威。

她批，太平島、北京都願意去了，為什麼就在凱達格蘭大道的總統府，國民黨立委不願意前往呢？「難道立法院跟總統府是世界上最遙遠的距離嗎？」

吳思瑤呼籲，希望國民黨的立委們，能夠展現民主的高度與風度，一起來見證台灣民主光榮的時刻。

六都市長中僅民進黨籍台南市長黃偉哲確定出席就職典禮，對此，民進黨立委王世堅說，藍營首長大可不必這樣，這是國家的盛事、大事嘛，要有一個基本風度啦，尤其是藍營縣市政府，再來每一年的建設預算補助，也都需要中央政府來幫忙，既然是這樣，應該大家捨棄政黨的成見，在國家大喜日子的時候，大家歡歡欣欣一起來跟新任總統歡欣碰面，這是個好的開始，如果連這起碼的風度都沒有，談什麼政黨朝野合作呢？