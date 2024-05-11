新北市新莊區溫子圳重劃區開發中，民進黨籍新北市議員翁震州指出，關係到未來溫子圳二期廢水排水處理的塔三抽水站卻開標8次都流標，要新北市水利局好好檢討。新北市水利局長宋德仁回應，預計五月中旬還會再開一次標，屆時若又流標，會提出檢討報告。

翁震州指出，塔3抽水站連續開標8次都流標，是金額太低？還是內容有問題？水利局面對工程應用積極的態度，否則五月開標，還是一樣的金額，又會面臨流標命運。

翁震州說，塔三站是為了因應未來完工的塭仔圳二期，旁邊就是大漢溪，排水量大又長年淤積，塭仔圳二期完成開發後，就有大量人口進駐，若沒有及早做完，面對大量的家戶廢水、強降雨來襲，導致水量從溝渠滿出來，恐怕會造成當地淹水，另外塔三站工期至少要3年，當然要趕在塭仔圳二期完工前做好。

宋德仁回應，市府一直很積極投入該工程，才會連續多次開標。塔三站五月初再開標後，有4家廠商領標，「沒人投標是因為還在觀望」，本月中再開一次標，依規定只要有一家廠商投標就可以發包，若屆時仍無廠商投標，會提出檢討報告改進。

水利局補充，本案發包時間因面臨大環境缺工缺料情形，故共計有8次流標。期間已針對標案內容、工期、經費進行檢討調整，目前已有廠商表達有投標意願，且有數家廠商領標。

水利局說，塔三抽水站是為了因應塭仔圳重畫區開發後，解決未來區內低地排水問題所設置的抽水站，另考量塔寮坑溪出口抽水能量不足問題，於該工程中納入塔寮坑溪分洪工程，配合重畫區內新設的分流箱涵，分洪塔寮坑溪部分流量，利用塔三抽水站，抽至大漢溪，一併有效解決原塔寮坑溪出口抽排能量不足問題，工期共計990天，總工程經費約14億元。