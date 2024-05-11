4月3日花蓮強震重創花蓮，為協助災區重建，農業部除了爭取1.83億發放農遊券外，農糧署也在11日及12日擴大舉辦花蓮週，以「希望與關懷 義賣農產品挺0403花蓮震災」義賣活動義賣花蓮大西瓜，所得全數捐贈花蓮賑災專戶。
農業部主任秘書范美玲表示，花蓮4月3日發生地震後，農業部提高運費補助、宅配補助，並在農業部所屬的「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」及「鱻魚購」提供500元折100元的專案，也在11日及12日辦理的花蓮周促銷義賣，並捐贈給花蓮縣政府。
此外，范美玲提及，將在6月下旬推出農遊券，目前仍在討論，希望用最好的方式讓到花蓮去的旅客人數增加。
農糧署提及，也與全聯福利中心及台北農產運銷公司，上架花蓮時令農特產品並祭出多項促銷優惠，多面向採線上、線下方式，邀請消費者踴躍選購質優味美的花蓮農特產品，讓花蓮地區農友感受到滿滿的希望與關懷。
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