4月3日花蓮強震重創花蓮，為協助災區重建，農業部除了爭取1.83億發放農遊券外，農糧署也在11日及12日擴大舉辦花蓮週，以「希望與關懷 義賣農產品挺0403花蓮震災」義賣活動義賣花蓮大西瓜，所得全數捐贈花蓮賑災專戶。

農業部農糧署為了支持花蓮的農友，決定在台北希望廣場擴大舉辦「花蓮週」，於11至12日舉行以「希望與關懷-義賣農產品挺0403花蓮震災」為主題的義賣活動，所有義賣所得將全數捐贈至花蓮賑災專戶，許多廠商也前來共襄盛舉，參與此活動。（羅永銘攝）

農業部農糧署為相挺花蓮農友，11至12日於台北希望廣場擴大舉辦「花蓮週」，以「希望與關懷-義賣農產品挺0403花蓮震災」義賣活動開場，義賣所得全數捐贈花蓮賑災專戶，當日更有49攤之花蓮農友共襄盛舉，展售花蓮最新鮮、安全及優質的當季農、漁、畜產品。圖為業者整理準備銷售的花蓮大西瓜。（羅永銘攝）

農業部主任秘書范美玲表示，花蓮4月3日發生地震後，農業部提高運費補助、宅配補助，並在農業部所屬的「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」及「鱻魚購」提供500元折100元的專案，也在11日及12日辦理的花蓮周促銷義賣，並捐贈給花蓮縣政府。

此外，范美玲提及，將在6月下旬推出農遊券，目前仍在討論，希望用最好的方式讓到花蓮去的旅客人數增加。

農糧署也在11日及12日擴大舉辦花蓮週，以「希望與關懷 義賣農產品挺0403花蓮震災」義賣活動義賣花蓮大西瓜。（林良齊攝）

農糧署提及，也與全聯福利中心及台北農產運銷公司，上架花蓮時令農特產品並祭出多項促銷優惠，多面向採線上、線下方式，邀請消費者踴躍選購質優味美的花蓮農特產品，讓花蓮地區農友感受到滿滿的希望與關懷。