新北市長侯友宜任期剩下2年，各黨布局2026新北市長選戰，其中民進黨立委蘇巧慧呼聲高，國民黨內台北市副市長李四川也被看好，立委洪孟楷、雲林縣長張麗善也被點名有意角逐。對此，表態不缺席的民眾黨立院黨團總召黃國昌11日表示，別忘了國民黨在新北市還有資深立委林德福、羅明才2人。

黃國昌11日一早到板橋菜市場發送康乃馨，會前接受媒體聯訪表示，對於新北市長選舉，國民黨是百年大黨，人才濟濟，不管是最近發出一些呼聲的張麗善縣長或是洪孟楷委員，其實大家也不要忘了中國國民黨在新北市有非常資深的兩位立委，一位是林德福，另一位是羅明才，以及之前大家也提出來的李四川副市長，他覺得國民黨有非常多資深優秀的同志，大家一起共同來關心新北市，一起努力推動新北市的發展，這絕對都是好事，黃指出，政黨有競爭是天經地義，但是怎麼樣在競爭之餘，大家共同合作來推動改革的方案，才是重中之重。

至於罷免基隆市長謝國樑行動，11日將展開第2階段連署，而國民黨立委則在近期提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，主張就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署，草案條文增訂，罷免案投票結果，同意票數超過被罷免人當選得票數，方為通過。民眾黨立院黨團總召黃國昌11日到新北板橋菜市場發康乃馨前受訪表示，這兩件事沒有辦法畫上等號，相信謝國樑會繼續努力。

黃國昌指出，罷免基隆市長謝國樑與提案拉高罷免門檻，這兩件事情，其實沒有辦法畫上等號，因為法律的修正沒有辦法溯及到正在進行的罷免連署，他相信謝國樑，最重要的事情還是一步一腳印，把市政穩紮穩打的做好，爭取基隆市民的支持與信任，相信謝國樑應該會繼續好好努力下去。