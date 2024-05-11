前海龍蛙兵士官長「壹柒柒」因涉自拍性愛片並上網販售而遭到汰除，後來卻因此成功轉戰國內知名成人平台，掀起軍界爭議。有軍事粉專指出，藝人黃子佼當初捲入黃色風波，母校世新大學決定收回傑出校友榮譽，並強調軍方也應宣佈廢止、撤回其頭銜，或是不再承認他是合格蛙兵，「榮譽應該是無價的，而染黃的榮耀，卻是可以用流量和金錢計算的，那樣的榮耀，應該沒人想跟他共享。」

「壹柒柒」退役後進軍成人平台備受外界矚目。他近期受訪時曾說明，外界質疑他「海龍蛙兵」的軍銜打響品牌知名度，他認為自己雖無刻意營銷，但如果公司要加行銷名還是會配合，認為「海龍蛙兵」是他先前透過自己努力而贏得的軍銜，自認榮譽感不比別人低、不覺得有毀損軍譽。

對此，臉書粉專「鋼鐵軍事小組」透露，稱海龍的前輩們對於這一位轉戰男優圈的學弟，即便罵了半天，「壹柒柒」本人卻還是賺到極高聲量，一度痛心直言：「榮譽應該是無價的，而這種被染黃的榮耀，卻是可以用流量和金錢來衡量的。對當事人而言，廢止頭銜可能無感，，但這樣一個動作，卻可以讓海龍蛙兵跟黃色蛙兵劃開界線。」

貼文曝光後，掀起正反兩級討論，有網友表示，「都退伍了…還管人家這麼多，重點是做的職業又沒有犯法」、「一個是性騷擾犯罪行為，一個是靠犧牲色相與勞力賺錢，如何比較？」、「只要不犯法，職業無貴賤」、「不應收回，他的蛙牌是他當兵時受訓通過後應得的，也是他確實經歷的一切，並非因其他行為而頒發；好比說大學畢業的人，不會因為後來去強盜而被撤銷大學學位，能撤銷的頂多是榮譽校友名號」。

也有另一方聲量指出，「退伍拍片是個人自由，重點是不要頂著國軍蛙人/國軍輔導長等等的名號，榮譽是軍人的生命，不能用外面民間企業的眼光來看」、「如有真本事，就靠自己重新出發，而不是打著招牌，四處招搖撞騙，榮譽是在心中，而不是在腳下」。