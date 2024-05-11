一名30多歲泰籍女移工，今天（11日）上午在基隆大武崙砲台的樹叢，被發現身中多刀當 當場慘死，疑似遭殺害棄屍。檢警封鎖現場採證，發現除刀傷外還遭拖行痕跡，她被丟入深10多公尺邊坡下；警方在砲台入口處公廁，發現與案發現場相同菸蒂，疑凶嫌所留，初步研判兩人先在廁所爆發衝突，騎車載死者下山時，突在半山腰行凶棄屍，警方正根據車號全力緝凶。

警方表示，今天上午6點半，有晨運民眾在基隆大武崙砲台半山腰邊坡草叢，發現有人墜谷，消防人員7點多拉救上來後發現女子已經死亡多時，身上有血跡。警方查出死者是泰籍女性移工，通知其2名友人指認，死者在台無家屬。

警方調查，死者的男朋友在新竹，表示女友生前有打電話向他求助，遭男子押往山區，也有傳照片給他，因為不通中文，所以昨晚打電話向花蓮的友人求助，再由花蓮的友人向警方報案，轉報基隆警方，警方獲報持續追查。

而後男友今天上午以手機定位發現女友所在位置，今天上午也趕到現場，但到場時死者已被拉起身亡，他看到後相當難過，呆立現場。

死者男友向警方表示，他在新竹工作，與死者交往有一陣子，但不知是誰和女友來大武崙，警方初步排除男友涉案。死者友人則表示，不知死者交往情況。

警方在相距現場300多公尺的砲台入口處公廁，有發現與現場相同菸蒂，研判凶嫌與死者先在廁所爆發衝突，後來凶嫌騎車載死者到半山腰現場的彎道口，疑在此突然對死者猛刺多刀行凶，路口因此留下大片噴濺式血跡。凶嫌行凶後，再拖行死者往山谷棄屍，約滾10多公尺卡在樹叢，警方根據車號積極追緝涉案男子中。

現場警方找到一把疑似凶刀的美工刀及死者拖鞋，但未找到死者手機，警方二次至山谷下方搜尋找跡證，但還是沒有找到手機，多次打手機都不通，研判可能遭凶嫌帶走。