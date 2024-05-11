路透統計，本周共有4,500億元逆回購到期，其中，包括五一假期期間的順延到期在內，周一共到期100億元，另外的4,400億元在周二到期，周三至周六無到期。因五一假期，11日是補班日，本周統計時段為5月1日至11日。
人行連6日 逆回購20億人民幣
中國人民銀行11日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。這也是跨月後逆回購操作規模連續第6日鎖定該水準。公開市場單日繼續等額淨投放，本周（6日當周）淨回籠4,380億元。
中國人民銀行11日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。這也是跨月後逆回購操作規模連續第6日鎖定該水準。公開市場單日繼續等額淨投放，本周（6日當周）淨回籠4,380億元。
路透統計，本周共有4,500億元逆回購到期，其中，包括五一假期期間的順延到期在內，周一共到期100億元，另外的4,400億元在周二到期，周三至周六無到期。因五一假期，11日是補班日，本周統計時段為5月1日至11日。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。