路透統計，本周共有4,500億元逆回購到期，其中，包括五一假期期間的順延到期在內，周一共到期100億元，另外的4,400億元在周二到期，周三至周六無到期。因五一假期，11日是補班日，本周統計時段為5月1日至11日。

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