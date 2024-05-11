立法院朝野黨團邀請總統當選人賴清德就職後赴立院國情報告，民進黨團要求由新任行政院長卓榮泰先施政報告。立委廖偉翔11日回應表示，當然是總統先國情報告，說清楚國家大方向，才能談施政報告；他並批，民進黨本末倒置、想採「拖」字訣，可見，賴清德根本還沒準備好，才轉個彎、找理由拖延。

廖偉翔指出，在野黨釋出善意，讓準總統賴清德到立法院做國情報告，但民進黨卻出招，希望讓卓榮泰先做施政報告，他認為民進黨是想採「拖」字訣。

廖偉翔說，國情報告是總統必須說清楚國家未來方向、 施政報告是施政的重點，順序上當然是國家大方向要先確定，才能談施政報告。

廖偉翔批評，民進黨的要求顯然是本末倒置，更何況，卓榮泰是賴清德的幕僚長，因此，必須先由賴清德講未來國家施政重點。

廖偉翔表示，從這點可以看出來，可見，賴清德根本還沒有準備好，或者是美方怕他說出類似務實台獨工作者的話，所以，才轉個彎、找個理由來拖延。