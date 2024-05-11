韓國男星邊佑錫2010年以模特兒身份出道，並於2016年轉戰當演員，他以韓劇《青春紀錄》、《大力女子姜南順》，以及韓影《20世紀少女》、《靈魂伴侶》中的演出逐漸展露頭角，近期更因主演韓劇《背著善宰跑》一夕成名，他也決定獻出個人見面會初體驗，6月8日選擇台北作為出發的第1站。

《背》劇一開播即受到全球韓迷的矚目，首周即登上133個國家和地區的播放平台收看排行榜冠軍，在僅播出前8集之後，邊佑錫憑藉著俊朗的外貌和到位的演技，加上會唱歌和游泳的才能，與劇中15年前的初戀金惠奫激情相吻的橋段，讓他獲得了「純愛禁欲系男神」的稱號。

在最新的第10集中，邊佑錫展示了多年健身的成果，與情敵宋建熙在爭吵中露出了結實而粗壯的手臂，讓粉絲們為之瘋狂。他在劇中含淚真情告白：「現在不要再逃避，直接喜歡我吧！如果是因為救妳而死，那我沒關係，無所謂。」更讓女性觀眾再次陷入瘋狂。

邊佑錫以黑馬之姿迅速在全球爆紅，個人Instagram每天漲粉至少10幾萬，所到之處都引發熱烈討論。上周他參加了韓國第25屆全州國際電影節開幕式，光是走紅毯就差點引發暴動，他被戲稱為「痛失本名」的又1人，只因現場粉絲激動地喊著他劇中的角色名字「善宰」。

邊佑錫台北見面會將於6月8日晚間7點30分在台大綜合體育館一樓舉行，票價為新台幣5500、4800、3800、2800元等4種，預計5月18日於KKTIX啟售。