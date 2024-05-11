國道3號南向69.2公里龍潭路段，今天（11日）上午10時20分許，一輛砂石車車頭左後輪輪軸，突然脫落飛向南向車道，對面南向車道2部小客車閃避不及碰撞肇事，現場4人輕傷，其中2人由救護車送往桃園國軍總醫院就醫，現場事故於11時排除，各車駕駛均無飲酒情形。

第六公路警察大隊呼籲行車前，應妥為檢查車輛安全再上路，避免行駛中車輪、輪胎膠皮、車輛機件等脫落或胎紋不足等情致影響行車安全，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處駕駛人3000至6000元。

國道3號南向69.2公里龍潭路段今日10時20分許在一部砂石車車頭左後輪輪軸突然脫落飛向南向車道，對面南向車道2部小客車閃避不及碰撞肇事，現場4人輕傷，其中2人由救護車送往桃園國軍總醫院就醫，現場事故於11時排除，各車駕駛均無飲酒情形。（翻攝照片）
國道3號南向69.2公里龍潭路段今日10時20分許在一部砂石車車頭左後輪輪軸突然脫落飛向南向車道，對面南向車道2部小客車閃避不及碰撞肇事，現場4人輕傷，其中2人由救護車送往桃園國軍總醫院就醫，現場事故於11時排除，各車駕駛均無飲酒情形。（翻攝照片）
國道3號南向69.2公里龍潭路段今日10時20分許在一部砂石車車頭左後輪輪軸突然脫落飛向南向車道，對面南向車道2部小客車閃避不及碰撞肇事，現場4人輕傷，其中2人由救護車送往桃園國軍總醫院就醫，現場事故於11時排除，各車駕駛均無飲酒情形。（翻攝照片）
國道3號南向69.2公里龍潭路段今日10時20分許在一部砂石車車頭左後輪輪軸突然脫落飛向南向車道，對面南向車道2部小客車閃避不及碰撞肇事，現場4人輕傷，其中2人由救護車送往桃園國軍總醫院就醫，現場事故於11時排除，各車駕駛均無飲酒情形。（翻攝照片）

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